5月26日， 2021中國國際大數據產業博覽會(簡稱“2021數博會”)在貴州省貴陽市拉開序幕。來自相關領域的近300名權威性、代表性嘉賓結合各自前沿、創新觀點“數說未來”。

開幕式在貴陽主會場和北京分會場同步舉行。中國國務院副總理劉鶴線上致辭，預祝活動順利進行。

（開幕式現場圖／蹇金津攝）

2021數博會為期3天，繼續堅持“全球視野、國家高度、產業視角、企業立場”理念，圍繞“資料創造價值 創新驅動未來”大會主題，以“數智變 物致新”為年度主題，舉辦一會、一展、一發佈、大賽及系列活動。此次數博會針對新冠肺炎疫情的影響，搭建起“2021數博會雲網平臺”功能涵蓋網上傳播、線上展覽、商務洽談、線上論壇、嘉賓展示等，實現“線上+線下無限可能”的展覽新模式。

（2021數博會／蹇金津攝）

據瞭解，數博會於2015年創辦，2017年正式升級為國家級博覽會，現已成為大數據發展的風向標和國際性、專業性平臺。迄今數博會已經成功舉辦6屆，已逐步發展成為充滿合作機遇、引領行業發展的國際性盛會和共商發展大計、共用最新成果的世界級平臺，不僅為貴州大數據發展創造了機遇、彙聚了資源，也為全球大數據發展貢獻了中國智慧、提供了中國方案。

(中時新聞網)