據一份即將提交給歐盟領導人的文件顯示，歐盟預計在今年九月底前，從四家藥廠中獲得超過10億劑新冠疫苗。

路透在周二閱讀到該文件，顯現歐盟有信心為所有人口提供免疫的預防，數量並遠超過在夏季前為七成成年人提供疫苗接種的初始所需目標。

據歐盟檔案，預計第二季將獲得4.13億疫苗，第三季將獲得5.29億劑疫苗，連同第一季已獲得1.06億劑，將超過10億劑。而歐盟預計年底將再獲得4.52億劑，今年總計將獲得15億劑疫苗。

而這些預估僅包括輝瑞/BioNTech、嬌生、阿斯立康(AstraZeneca)和莫德納(Moderna)疫苗。但是並不包括德國的CureVac和法國的賽諾菲(Sanofi)，歐盟已經與這兩家公司簽訂總計數億劑的疫苗，但該藥廠仍苦於研發，以及爭取歐盟的批准中。

歐盟還表示，計畫在今年對歐盟以外貧窮國家捐贈至少1億劑疫苗。歐盟領導人周二的會議也證實了該項承諾。

世界衛生組織總幹事Tedros Adhanom Ghebreyesus感謝歐盟的承諾，另指出，WHO需要的是數億劑；其並敦促富裕國家重新考慮為青少年的接種計畫，因為這為疫苗在貧窮國家將更為有用。

(時報資訊)