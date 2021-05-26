網友分享自己的佛心房東，租金直接打5折甚至免費。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

全國疫情進入三級警戒，不少行業都受到嚴重影響甚至歇業，有些民眾因小孩停課請防疫假而影響收入，租屋族更是感到沈重壓力。不少網友感動分享自己的「佛心房東」，不但主動降低房租，甚至還有店租直接5折、本月免收的。不過佛心房東仍是少數，眾多網友感嘆：「我的房東連談都沒談」、「別人的房東總是不會讓人失望」。

有網友在臉書社團《爆怨2公社》發文：「我要抱怨我的房東，真是暖心，希望大家都能遇到好房東，想必這次疫情各行各業都影響甚大，大家都要加油喔」。該名網友曬出他與房東對話截圖，房東主動關心原PO生意是否受到疫情影響，原PO回「超差的，加減做，沒辦法」，房東馬上回「為體諒這個月疫情你經營困難，共渡時艱，這個月房租減一半吧！祝你生意興隆！」。

文章貼出後引發網友熱烈迴響，不少人表示也遇上好房東：「我們房東直接通知這個月不用付房租...超感動的」、「5、6月房租不用繳，這陣子一起加油，有事情可以找房東我替你想辦法」、「朋友的房東說租金免收到疫情結束，這房東讚爆了！！！」、「這波疫情造就了好多好房東。」。

不過更多網友回應佛心房東是燒好香才會遇到：「別人的房東總是不會讓人失望」、「別人的房東 別人的房東 別人的房東 清醒點 那是別人的！！自己的房東不可能這樣」、「咦…我朋友的房東跟他說，現在疫情期間比較不好過，能否提前先跟您收房租」、「沒有比較沒有傷害啊！我的房東連東西壞了都不理我的！」、「其他房東是疫情關係 我請假在家 沒錢 要漲2000喔」。

(中時新聞網)