疫情升溫，中央流行疫情指揮中心25日宣布停課加延2周，許多家長為照顧停課子女，恐將面臨更大挑戰。苗栗大千醫院臨床心理師就建議家長提早規畫新生活作息等，以協助孩子既有生活不受影響。

大千醫院南勢院區臨床心理師邱淳遠建議家長，可從以下四方面著手：1.讓孩子了解疫情與生活的轉變。2.規劃新生活作息。3.關注孩子情緒。4.與學校保持聯繫。透過規劃幫助孩子不因防疫假而打亂原有生活。

邱淳遠進一步說明，對於突如其來的生活轉變，孩子可能會感到困惑，也會感受到大人對未知的不安全感，建議家長們可藉由相關主題的繪本、故事或影片，讓孩子了解疫情的相關訊息。

由於停課少了學校按表操課的作息，邱淳遠建議以白板或海報畫上每天行程規劃，內容可與學校課堂時間相似，白天模擬上學的情境，維持穿制服帶書包等方式。學習區內排除手機等可能的干擾物，即使遠距教學也要能靜心投入。運動區則可安排簡單運動或尋寶遊戲之類的動態活動，若環境許可，也能藉由教學影片跳有氧舞蹈或瑜珈。並控管3C產品使用時間，避免網路成癮。同時，白天可將窗簾拉開、接觸陽光，讓光線自然調節生理時鐘，作息穩定對身心健康都有幫助。

邱淳遠指醒，當孩子生活被疫情打亂時，生氣或焦慮都是正常的情緒反應，要記得協助孩子接納情緒、適當的分享彼此的感受，並記得隨時保持與老師聯繫，了解孩子的課業進度及返校的準備。

(中時 )