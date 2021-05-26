大陸出口退稅效應顯現 華新麗華6月份不銹鋼盤元每公噸大漲12000元 14:332021/05/26 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新6月份不銹鋼開盤資訊如下：因大陸取消出口退稅、原料(鎳/鉬/廢鋼等) 持續上揚，加上生產面遇用電調度、久旱缺水、與疫情的不確定性，讓鋼廠面臨相當大的經營壓力。 華新麗華因考量目前上下游在手訂單仍充裕，並確保對客戶的承諾，6月份盤價將採限量供應。6月價格調整如下：(新台幣)300系調漲: 12元/kg316加價調漲：3元/kg400系調漲：4元/kg204系調漲：4元/kg含銅系加價漲：1.5元/kg焊材鋼依不同鋼系調漲1～4元/kg 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 (工商 ) #華新 #上揚 #kg #調漲 #華新麗華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 台南飯店攬客 試營運享優惠 04:102021/05/18 時尚消費 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 04:102021/05/18 全球財經 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 《熱門族群》記憶體模組廠Q2續旺 宅商機添題材 11:092021/05/18 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 財經熱門新聞 NCC不演了！放行三立iNews財經台擠進48台 - 要聞 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強 - 財經要聞 - 工商時報 又有一家產險防疫保單撐不住了 27日中午暫停受理 - 財經 - 工商 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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