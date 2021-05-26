華新6月份不銹鋼開盤資訊如下：因大陸取消出口退稅、原料(鎳/鉬/廢鋼等) 持續上揚，加上生產面遇用電調度、久旱缺水、與疫情的不確定性，讓鋼廠面臨相當大的經營壓力。

華新麗華因考量目前上下游在手訂單仍充裕，並確保對客戶的承諾，6月份盤價將採限量供應。6月價格調整如下：(新台幣)300系調漲: 12元/kg316加價調漲：3元/kg400系調漲：4元/kg204系調漲：4元/kg含銅系加價漲：1.5元/kg焊材鋼依不同鋼系調漲1～4元/kg

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