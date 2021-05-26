南投縣府今天正式行文「嚴重特殊性肺炎中央流行疫情指揮中心」，申請該中心同意開放縣市政府採購疫苗供民眾施打。（南投縣政府提供）

南投縣長林明溱採購疫苗再跨出一大步，26日南投縣府正式行文「嚴重特殊性肺炎中央流行疫情指揮中心」，申請該中心同意開放縣市政府採購疫苗供民眾施打。林明溱說，縣府計畫採購30萬劑BNT輝瑞疫苗，已備妥2500萬元是訂金，一旦中央同意，即使要追加2億元採購預算，他會義無反顧全力把錢籌出來，不會坐等中央補助。

林明溱指出，南投縣政府採購BNT輝瑞疫苗的訴求，獲得廣大南投縣民的正面迴響，他昨天公開宣布後，已接獲多位熱心民眾來電，紛紛表明願意捐款協助縣府採購疫苗；有人一口氣答應要捐100萬元，甚至另外有位縣民還答應要捐500萬元。

林明溱說，面對疫情日趨嚴峻，民眾都在等中央拿出具體作為，讓大家真正能普及施打如輝瑞疫苗等，美、日廣泛採用的優質疫苗，縣府已行文正式向中央提出申請疫苗採購案，現在是救人要緊；希望中央能夠不要再考慮任何政治因素，如地方政府有能力去接洽採購到BNT輝瑞疫苗，中央就同意讓縣府來採購。

中央不必花錢，南投縣府自己來籌措經費。林明溱強調，早日讓縣民有安全安心的疫苗施打，因為把疫情真正控制才能讓經濟儘速恢復老百姓能重新賺錢，現在民眾難以賺錢，家庭沒錢怎樣生活？縣府申請採購疫苗的公文已經報到中央衛福部，希望中央以最快的速度給予肯定的答覆。

(中時 )