今年4月初，李寧一款公開售價1499元的「韋德之道4全明星銀白款」球鞋，竟在得物APP售價高達48889元，眾多消費表達了自己的不滿，李寧被指吃相難看，收割消費者智商稅。

有財經自媒體指出，作為品牌方的李寧有沒有參與「炒鞋」，又在其中扮演何種角色，這並不重要，重要的是，在新疆棉事件爆發前，李寧限量款球鞋已經在二手市場上長期存在著，動輒超出公開售價十幾倍的價格，已經嚴重影響了球鞋市場有序交易。

當時，李寧公司相關負責人表示，天價鞋出現在協力廠商平台，而不是李寧官網，他們查過，該平台雖然將鞋價標高，但並沒有交易量。

更令消費者疑惑的是，在「炒鞋」風氣助長下，李寧限量款球鞋持續漲價的同時，李寧的普通款球鞋也在疑似漲價。

可以說，以新疆棉事件爆發為契機，在此期間，李寧以使用新疆棉為標籤，火速簽約肖戰，推出新款球鞋等等舉動為明線，贏得市場熱烈反響，但暗線的「炒鞋風」、「飯圈文化」、以及大打「民族牌」等一眾行為，李寧似乎又在不竭餘力地收割消費者「智商稅」。

李寧「天價鞋」事件近期也相繼引得各大官媒發文，對其擾亂社會風氣和消費秩序的行為加以批駁。

儘管如此，李寧的在各電商平台的銷量在飆升，股價在飛漲。從新疆棉事件爆發至今，李寧近3月內股價漲幅已經超過60％，市值也一度突破1700億港元並創下新高。

但是，李寧81倍的本益比是否被高估？16.98億的淨利潤是否撐起近1700億港元的市值？

儘管種種疑問尚未解決，但李寧股東似乎對這一份「溢價」已經按耐不住。在今年5月18日，非凡中國公告表示將以每股63.6港元的作價減持6000萬股李寧公司股份，一共套現約38.16億港元。

查閱非凡中國背景不難發現，李寧公司為非凡中國的聯營公司，其中，李寧為非凡中國的董事會主席、執行董事，以及公司的實際控制人。

李寧這一番神奇的操作，不禁令人起疑，高位套現，李寧是否真在收割國民「智商稅」？

(旺報 )