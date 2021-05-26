李國毅5月5日在臉書宣告與交往16年的女友「橘子」甘煖琳結婚，外傳相差3歲的姊弟戀開花結果是因「奉子成婚」，但當時男方未正面回應。《鏡週刊》日前直擊兩人在自家社區遛狗，並發現踩著平底鞋的橘子小腹明顯凸起，渾身孕味十足，報導中還稱她已去拍了3D超音波，推測應該已懷孕20周，直指李國毅準備要當爸爸了。而對私事一向低調的李國毅26日一早在IG限時動態以「不勝其擾」4字回應。

他稍早透過經紀人表示：「謝謝大家的關心，現在大環境藝人個人私事不重要，我們就不多做回應，現在最重要的是全民一起加油，度過這個疫情難關。」而他近日臉書專頁也大多宣導防疫，日前就戴上口罩與愛犬「威廉」一起拍影片，提醒在疫情爆發的這個時候，請大家好好配合、當個好隊友，「少外出 、不群聚、戴口罩、勤洗手、常消毒、留意自身健康、保持社交距離，每個人都注意一點，我們離如常的生活就更會近一些」，強調「避免外出群聚，說不定也有機會拯救世界喔」！

李國毅帶著愛犬威廉一起宣導防疫。（翻攝臉書影片）

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