綠媒再度擴張！國家通訊傳播委員會（NCC）今日通過，許可中嘉集團所屬吉隆等12家，與洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等共16家系統經營者，將「三立財經新聞台（iNews）」從原本88（或89台）移到48台，整體市占率約25％，約有120萬戶可在48台收看三立財經新聞台，三立在新聞區塊也版圖也擴張至2台。

NCC表示，有要求三立要區隔新聞台與財經新聞台的內容，根據三立說法，目前三立財經新聞台的財經新聞比重約8成，非財經為2成，會要求財經新聞的比重拉高到9成， 像是三立財經新聞台的招牌節目「鄭知道了」，也會建議調整，且三立財經新聞台年底要換照，會要求三立提出合乎NCC要求的營運計畫。

NCC表示，本案經邀請申請人及利害關係人三立電視指派代表到會接受面談，並依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」規定，綜合考量系統經營者基本頻道之規劃是否符合區塊化、增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益等面向，並參酌案關地方政府意見後予以許可。

NCC強調，三立財經新聞台之定位應與三立新聞台有所區隔，財經新聞與財經節目應為頻道內容製播重心，綜合談話性節目亦應定位為財經性質，並應強化事實查證機制、獨立編審辦公室與節目製播準則；談話性節目應有專職專任編審；另應落實編輯室公約，納入基本勞動條件與勞動契約，以保障新聞獨立，並聘請具財經專業與對新聞置入、節目廣告區分有研究之學者專家加入倫理委員會，且應依衛星廣播電視法第22條第1項將視聽眾申訴案件列為公開資訊，並定期公布視聽眾申訴之處理及回覆報告。同時，未來3年「三立財經新聞台」應聘任足適之獨立專業人力155人以上，並且投入至少2億經費於該臺之人力增補、內容與節目製播。

中嘉集團所屬吉隆等12家系統經營者，係將「三立財經新聞台」由第88頻道移頻至第48頻道；洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等4家系統經營者則係將「三立財經新聞台」由第89頻道移頻至第48頻道，加上先前已移頻的南國，共有17家業者。

(中時 )