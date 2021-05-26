桃竹苗水庫集水區這兩天降雨量，平均只有9毫米，若月底前累計雨量未達到100毫米以上，新竹地區將首次出現分區供水，竹科則是減供不停供。水公司指新竹供5停2以往是紙上談兵，將進入實際操作，已加緊演練供水調度，無法預料會發生什麼狀況！

水公司三區處副處長謝東穎說，這兩天山區下雨，讓頭前溪隆恩堰進水量從8萬噸提升到20萬噸，也減輕石門水庫供水給新竹的壓力，讓桃竹備援管線供水從20萬噸減為14萬噸，頭前溪沿線17口能供水3萬噸的抗旱井，暫時不抽水做自然「補水」。

寶山水庫26日蓄水量有7.6％，寶二水庫則有3.4％，只進帳一點點都不到1％，目前含民生用水出水量仍維持15萬噸，只能寄望月底前的雷雨能下到集水區，讓累計雨量超過100毫米。

謝東穎說，新竹縣除了湖口鄉少數石門水庫供水區曾分區供水外，新竹地區從未做過分區供水，若雨量未能達標6月1日進行供5停2，規畫竹北、新豐、湖口及芎林高速公路以西為甲區，新竹市、竹東、寶山及芎林高速公路以東為乙區，將從紙上談兵進入實際操作，無法預料會出什麼狀況！

謝東穎舉苗栗分區供水為例，停水2天後進行復水，整個水管是沒水，要先排氣抽掉管內空氣，加上家戶水塔也是空的，用水量是正常供水的1.5倍，管線前端可能就把水用光，管線後端和地勢較高用戶則水壓不足，會延後進水時間，管線壓差大很容易就發生破管等狀況！

謝東穎表示，水公司已加緊演練模擬新竹分區供水，甲區和乙區水源的調度，避免停2後復水出狀況，而竹科則是減供不停供，模擬供水量降為13萬噸，由新竹第二淨水廠專管供水9萬噸，寶山淨水廠供4萬噸，減低寶山和寶二水庫的出水量。

(中時 )