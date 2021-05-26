台東縣2鄉長曾與案5468參加同場餐會，目前僅自主隔離。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣25日公布有2名確診者，其中案5468確診者，是住在太麻里的男性鄉民，由於15日於該鄉林家小館參加餐會，被北部南下的確診者傳染，目前匡列5名接觸者，不過當天到場的賓客有100多人，其中包括太麻里鄉長王重仁、金峰鄉長蔣爭光，當天也有到場，目前自主隔離中。

當日王重仁待了5分鐘，致詞後離去，雖然目前沒有被匡列或通知自主管理，但是他本人也很擔心。而這兩天王重仁有進辦公室辦公，但是都離員工遠遠的，同時加強消毒，鄉公所周邊也拉起封鎖線，主要是要建快篩站，鄉民則是很擔心疫情在鄉裡擴散，也都自主加強防疫保護，也希望疫情趕快結束。

此外，由於太麻里鄉近期有2場喪事，不少在地鄉民都有參加，恐怕將有擴大感染，己經要求公所加強清消並宣導。

另外，當天到場的還有金峰鄉長蔣爭光，當天晚到，待了不到半小時，隨後離去，也沒有碰到當事人，不過，他自己雖然沒收到隔離通知，但是還是自行健康監控，同時，當天有到場的公務員，全部都被要求在家辦公，自主管理。

(中時 )