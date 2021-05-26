防疫三級警戒延長至6月，為對應宅在家上班、上課快速補貨、計畫性採買、每日變化菜色的需求，7-ELEVEN即日起於i預購推出多種組合、產地直送的有機蔬果箱，實體門市則因熱食自助區調整改為整包販售的包裝鮮食滿足民生所需，打造離家最近生鮮補給站。

7-ELEVEN指出，鮮食品牌「御料小館」自6月2日起新增多款異國料理、地方小吃等全新配菜，預計可創造逾百種配餐組合，提供居家防疫安心新選擇。

7-ELEVEN觀察到消費者偏好有完整包裝的食材，於去年已將熱食自助區的地瓜、熱狗等開發成微波覆熱方便的包裝鮮食，至今已熱銷超過800萬份，近日更提供整包販售的現蒸地瓜、所長茶葉蛋、關東煮等，即日起至6月15日推出88折優惠活動，簡單覆熱即可輕鬆上桌，另外冷藏包裝的熱壓吐司，多達8款鹹甜口味，在家自行加熱快速方便，近日買氣也有提升。

此外，生鮮商品於住宅型商圈深受小家庭客層青睞，於超過3500間門市擴大導入冷凍雙門冰箱結構，在鄰近住宅、外島、購物不便商圈門市引進「嚴選素材鮮物」海島型冷凍冰箱，販售多達50款冷凍調理食品、海鮮與肉品。即使是茹素及蔬食愛好者也能就近購買蔬素食商品，於超過1,000間門市導入「天素地蔬」專區，部分門市更設有生鮮蔬菜專區，提供20多款具有機認證的當令蔬果。

(工商 )