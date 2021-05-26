在三級疫情警戒期間，禁止吹奏樂器樂隊進入嘉義市殯葬管理所園區演奏。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在三級疫情警戒期間，禁止吹奏樂器樂隊進入嘉義市殯葬管理所園區演奏。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市殯葬管理所已控管送葬人車進入園區。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

考量喪禮樂隊大多為吹奏樂器，無法不戴口罩，又難以避免因吹奏產生口沫噴濺，擔心造成防疫破口，嘉義市殯葬管理所除已管控送葬人車，25日正式行文各殯葬公(工)會，轉達所有殯葬業者，在三級疫情警戒期間，禁止吹奏樂器樂隊進入嘉義市殯葬管理所園區演奏。

嘉義市殯葬管理所表示，到火化場的送葬隊伍常是靈車、佛祖車、陣頭、遊覽車等，每日最高火化量為48具，均集中在上午8點到10點抵達，最高車流量有時達1、200輛，不但嚴重塞車，也有人流聚集壓力，基於防疫需求，日前已與殯葬公(工)會溝通，減少車流及人流，請載運大體靈車及必要家屬到火化場，其餘人車減量進入，尤其佛祖車、陣頭及樂隊均禁止進入，讓往生者走得無牽無掛，送葬親屬身心也能得到平安。

另考量喪禮樂隊吹奏樂器造成口沫噴濺，嘉市殯葬所在三級疫情警戒期間禁止吹奏樂器樂隊進入園區演奏，施行時間自25日起到6月14日，並將隨疫情狀況滾動調整，除已發文給公（工）會提醒業者，殯葬所也在各禮廳及火化場張貼公告加以提醒。

(中時 )