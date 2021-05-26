台灣本土疫情嚴峻，防疫第3級警戒延長至6月14日，但在台積電(2330)續收高，電子聯合金融指數上揚，加上貨櫃率航運股持續揚帆，台股開高震盪收高，收盤漲48點至16643點，收盤指數站回16600點，在月季線之上，且創下5月11日第一根長黑棒以來的新高；全日成交值縮至4257億元。

周二美股震盪整理，除費半指數上漲0.37%外，其餘三大指數皆小跌，跌幅介在0.03%~0.24%之間，台積電ADR則上漲0.57%。

台積電隨著ADR續漲，台股早盤一度大漲約110點，達16706點，上攻月線後呈現拉回，震盪達183點。盤中台積電在平盤上下震盪，貨櫃航運萬海(2615)接棒股價強勢漲停，也帶動長榮(2603)、陽明(2609)上攻。

早盤先由台積電領軍電子權值股上攻，大漲逾百點，最高來到16706.29點，上漲110.62點，收復月線約16561點，也穩周二收復的季線約16542點和短期均線之上。早盤電子權值股包括台積電、聯電(2303)、聯發科(2454)等走勢堅挺。

台積電美國存託憑證(ADR)續漲，今早股價再度跳空開高，站穩月線，最高588元再創本波反彈以來新高，也帶領台股今日再創5月12日以來新高。台積電今早最高588元，距11日的大跳空缺口的上緣589元僅差1元。台積電收盤漲2元至585元，創5月10日以來新高，站穩月線。

盤中台積電股價衝高後壓回，台股同步翻黑震盪，資金重回航運以及紡織、生技等傳產股。指數則力守16500點以及季線約16,542點大關。

從全日盤勢來看，整體而言，台灣本土疫情仍嚴峻，延長三級警戒時間，不過市場已逐漸對疫情的利空鈍化，台股回歸基本面，回到短期均線之上，今早上攻至月線後呈現震盪，收盤仍在月季線之上。雖電子與原物料股快速輪動，台積電與航運股均收高，顯示短期多頭步調不變。

法人指出，疫情對投資心理衝擊遞減，加上台灣多數上市櫃企業以外銷出口為主，實質企業獲利受本土疫情衝擊有限，資金重新回流股市。台股在5月12日恐慌殺盤及5月17日殺融資，打下兩隻腳後，確立底部支撐。市場投資人逐漸適應國內疫情利空，除非疫情警戒提升至第四級、再度引發恐慌，否則台股在震盪整理後，仍可望重返多頭走勢，然而，在疫情尚未明朗下，加上當沖比例持續高檔，短期籌碼不穩波動較大。

(時報資訊)