國內疫情嚴峻，五星飯店餐廳暫停內用，使線上食堂成為力撐營運主力。亞都(5703)透過子公司亞緻餐飲搶攻線上宅食商機，隨著警戒標準升至三級，業績已月增達3～4成，對此再推出44款經典長銷麵包及法式傳統點心，積極建構一日餐飲線，盼在疫情中突圍求生。

麗緻餐旅集團透過亞緻餐飲發展餐飲業務，除了台北亞都麗緻大飯店館內的麗緻巴賽麗及天香樓外，亦經營館外餐飲通路「麗緻坊」、共有4處據點。為回應市場需求，近年來陸續開發適合消費者在家也能輕鬆享用的餐廳即時餐飲，增加商品動能。

亞都表示，2019年以來，亞緻餐飲線上業績較往年同期跳增達2倍，去年因疫情衝擊後更創下新高。公司對此積極擴充商品全面性，自上周公布三級警戒後，部分商品已銷售一空並緊急追加，業績已較上月同期成長3～4成。

亞緻餐飲近日首度上架銷售44款宅配冷凍麵包，強調在家回烤即可輕鬆享受五星麵包美味，並提供數款經典法式甜點。產品皆為當日現做並急速冷凍立即保鮮，雙北當日快遞送達，其餘縣市以-15℃全程冷凍宅配到府。

亞都指出，包括天香樓「麗緻東坡肉」、「紅燒獅子頭」、「天香小滷」，以及麗緻巴賽麗「油封鴨腿」、「紅酒燉牛肉」，為亞緻餐飲線上熱銷商品。未來期望推出完整的一日餐飲線產品，從早餐、午晚餐、下午茶甚至宵夜，皆能供應在家即可享有的便利美食。

亞都受疫情衝擊及台中亞緻大飯店停業影響，2020年合併營收2.96億元、年減39.16％，稅後虧損1.66億元、每股虧損2.36元，均創歷史新低。2021年首季合併營收0.82億元，季增5.21％、年減10.31％，稅後虧損0.21億元、每股虧損0.31元。

不過，據亞都財報揭露，亞緻餐飲在擴大布局冷凍及常溫即時商品效益顯現下，去年稅後淨利291萬元，較前年虧損653萬元轉虧為盈。首季稅後淨利203萬元，季增47.71％、年增達近77.12倍。

(時報資訊)