近年在各國政策以及能源減碳議題的驅動下，電動車日漸成為熱門產業，許多汽/機車廠牌相繼投入電動車產線，將未來全面電動化作為重要發展目標，為了解目前台灣電動車市場消費者使用現況及購入意願，創市際市場研究顧問針對台灣網友進行了一項「電能生活」的調查，調查顯示，消費者對於電動車的顧慮多數還是為維護費高昂以及充電站等基礎建設的完善度。

根據交通部統計，我國純電動汽/機車新增掛牌數在108年度大幅提升，電動汽/機車占總新掛牌車的比例來到12.8%。隔年電動汽車雖略有增長的趨勢，但電動機車卻大幅下滑。觀察今年度截至4月，台灣汽/機車新增掛牌總數約38萬輛，其中純電動汽/機車新增約2萬輛，較去年同期減少約三成。

調查顯示，目前自己或家人擁有汽/機車的比例高達九成七，而純電動汽/機車族群，僅占全體7.4%，若進一步細分，電動機車比例約6.8%，電動汽車比例更是僅有1.3%。其餘有九成為非純電動汽機/車族群。雖然使用率尚未廣泛，純電動汽/機車族群依其使用經驗，仍有近半數車主會願意推薦其他人購買純電動汽/機車。

分別詢問純電動汽機車車主使用時曾面臨的問題與障礙，有45.7%電動機車車主的問題為「續航力不佳」，41.9%認為「維修費用太高、耗材太貴」。而電動汽車車主最主要的問題則是「目前充電站太少」，比例高達七成三；「充電太耗時」以及「維修費用太高、耗材太貴」也有超過四成的車主曾碰過該困擾。整體而言，電池硬體及其支援性不足為電動車產品主要擔憂點。

針對未來三年內有計畫購車族群，詢問購買純電動汽/機車的意願，願意購買電動汽車者，整體約有51.6%，其中，目前已為純電動汽/機車族者比例明顯高於其他族群。而有意願購買電動機車者，整體約占64.7%，其中以純電動汽/機車族以及目前沒有汽/機車族群偏高。願意購買電動汽車或機車者，最主要的原因不外乎「環保、低噪音」、「省去油錢支出」兩項誘因。

針對沒有意願購買純電動汽車族群，其不願意購買的原因，主要為「擔心充電站不足」(57.9%)、「維修費用太高、耗材太貴」(53.5%)，也有46.6%是因為「價格較高」。而沒有意願購買電動機車者，主因為「維修費用太高、耗材太貴」(67.3%)，另外「價格較高」(56%)、「續航力不佳」(47.5%)也是卻步的原因。

調查結果顯示，目前台灣電動汽/機車市占不高，雖有半數車主願意推薦電動車，但市場上不論是車主實際面臨的困擾或是潛在車主的擔憂，都指向購入後續的維護費高昂以及充電站等基礎建設的完善度。未來如何解決消費者對於電動車的困擾，提升充電站等必要設備的支援度，從而轉換使用意願，都是各界必須持續關注的議題。

(時報資訊)