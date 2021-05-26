新冠疫情嚴峻、地方建設不能等。南投縣仁愛原鄉部落的道路、橋梁等，攸關當地居民生活及交通甚鉅。縣長林明溱26日前進仁愛鄉公所，透過「縣民時間」聽取多達9村提報的16件陳情案，同意多達3000萬元改善工程；林明溱說，等到工程完工他會逐一驗收，解除部落居民交通不便或危險困境。

林明溱26日抵達仁愛鄉公所，利用公所前廣場設置戶外臨時洽公區，安排陳情人分批說明亟待解決的各村民瘼；疫情嚴峻期間，現場特量體溫、戴口罩，並實聯制及戶外洽公區不超過10人等，落實群聚防疫要求。

林明溱指出，他擔任縣長6年多來，對原鄉基礎建設投資與改善始終不遺餘力，光仁愛鄉就至少投入10億元經費；這次共有精英、合作、大同、親愛、翠華、萬豐、春陽、南豐、發祥等村，共有16件農路改善或橋梁新建工程提出。

林明溱表示，原民局部分就有9件1300多萬元，工務處道路養護科也有6件約1200萬元，還有一座合作村靜觀鋼便橋新建工程經費將近700萬元，他都逐一核准同意優先施設，也當場獲得馬立委及多名縣議員的背書與支持。

林明溱還當場核發20位遭遇急難仁愛鄉民，每人1到2萬元慰助金，希望如及時雨能夠幫助這些生活陷入困境的民眾度過難關。

立委馬文君因應防疫第一線人員需求，提供數百具防護面罩給仁愛鄉公所，協助原鄉防疫人員更安全「抗疫」。代理鄉長張子孝強調，仁愛鄉觀光旅遊業發達，防疫不僅鄉公所落實，各部落更自組防疫志工隊；感謝馬立委提供防護面罩，讓第一線防疫人員獲得更安全的保護。

(中時 )