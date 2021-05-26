國內今日新增11名死亡個案，創下疫情以來新高。對於這樣的情況是否與英國變種病毒有關，中央流行疫情指揮中心表示，基本上在國際上的報告指出，英國株主要還是傳播力變強，嚴重度無明顯變化，台灣的情況應與族群有關，年長族群的死亡率比其他族群高。

今日新增11例死亡個案，分別是案2865、2877、3305、3213、3980、4273、4373、4666、4984、5098、5869，為9男2女，介於50多歲至70多歲。發病日/採檢日介於5月7日至5月25日，確診日介於5月21日至5月26日，死亡日介於5月23日至5月25日。死亡個案中7人有慢性病史，9人有萬華或其他確診個案活動接觸史，相關疫情調查持續進行中。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，11名死亡個案中，有幾人有潛伏疾病，例如有1人曾經中風，也有人有高血壓。最近通報死亡個案多，主要是族群的關係。

張上淳解釋，對於英國變種病毒，在國外研究資料指出，主要還是傳播力變強，雖然還有報告指出，疾病嚴重度會變高，不過有更多報告指出，嚴重度沒有明顯變化。年長族群若染疫，死亡率比其他族群高。

對於死亡個案中有人在7日就發病，發言人莊人祥表示，該案為50幾歲男子，有高血壓病史，由於家人確診，男子擔心感染，便在5月21日自行就醫採檢，後來回憶起7日曾經發病，23日檢驗陽性確診，24日死亡。

(中時 )