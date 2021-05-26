基層警反映，外勤員警配合政府執行防疫工作，取締未戴口罩者、八大行業違反禁令等，染疫風險極高，認為應提升第1接種順位。（台中市警五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市AZ疫苗存量吃緊，不到1天施打量，因北警染疫消息不斷，也讓台中市外勤基層員警氛圍緊張；針對中央擬警消人員疫苗接種將提升1、2類施打對象，有基層員警指出，疫苗量都不夠，何時才能打到？台中市警察局指出，全市6800名警數，目前僅166人施打疫苗，接種率約2.3％，盼中央快撥補疫苗到位。

台中市警察局表示，去年疫情期間，有調查造冊詢問員警施打疫苗意願，有員警陸續接種，但是後來疫苗量不足，今年輪到第5類接種時，卻沒有疫苗因此暫停施打，近來有外勤員警頻頻詢問並擔憂，外勤任務有感染風險之虞，為不影響警力，建議第1線基層員警，立即接種疫苗，刻不容緩。

台中市有基層員警指出，4月底開放警、消人員接種AZ疫苗，但5月18日因疫苗量明顯不足，甚至有警分局採內、外勤以抽籤方式完成接種，沒多久就暫停施打；如今從原本的第5順位提升到第2順位，但台中市卻傳僅半天存量，疫苗量明顯不足，想打也沒疫苗。

也有派出所外勤員警表示，外勤員警配合政府執行防疫工作，取締未戴口罩者、八大行業違反禁令等，染疫風險極高，認為應提升第1接種順位，並撥補足夠疫苗量提供施打。

在疫苗量不足的情況下，台中市警察局目前提供警分局內外勤人員護目鏡、面罩、防護衣、手套及N95口罩、酒精等防疫應勤裝備，加強防疫。

(中時 )