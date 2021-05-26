34歲女星熊熊（卓毓彤）擁有G罩杯雄偉上圍，加上嬌小身材和甜美臉蛋，讓她受封美胸女神、性感女神，然而她其實並不是一直都以自己的好身材為傲，反倒十分自卑，還曾擔心自己是否有巨乳症，動念要做縮胸手術，如今的她已經可以坦然接受自己的身材，善用自己的優勢。

熊熊過去曾透露，她國中時為了長高拼命喝牛奶和吃起司，沒想到經過一個暑假，她不但沒長高，胸部還從A罩杯長到C罩杯，到了20歲熊熊的胸圍已經達到人生巔峰，某次去日本想順便買內衣，沒想到竟然要買到65H大尺碼，為了讓胸部不那麼明顯，她一度駝背走路，常穿寬鬆衣服就是想藏著好身材。

得知有巨乳症後，熊熊擔心自己有問題，立刻到醫院檢查，才發現她只是因為乳腺是一般女性的4倍，諮詢了縮胸手術，最後因為費用昂貴而打消念頭，沒想到進入演藝圈後，巨乳反而成為她的優勢，深受廣大男性粉絲喜愛，熊熊也展出了一套美胸方法，好好保養維持身材。

熊熊曬出15秒居家運動的影片。（圖/翻攝自熊熊Instagram）

受到疫情影響，最近熊熊都宅在家，為了維持運動習慣，她還買了一台跑步機放在家，日前她在IG限時動態發布在家運動的短片，並寫下：「疫情宅在家，居家運動動起來，整個大噴汗。」只見她賣力在跑步機上揮灑汗水，傲人上圍也隨之晃動，短短15秒的畫面卻讓粉絲都受不了。

(中時新聞網)