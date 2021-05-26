台北市議員王鴻薇。（取自王鴻薇臉書）

美國好市多開放打新冠疫苗，輝瑞、莫德納和嬌生疫苗都有，讓台灣網友超級羨慕直呼，台灣的好市多可跟進嗎？（圖／翻攝自江啟臣臉書）

近日台灣本土疫情快速升溫，醫療量能緊繃，但目前疫苗數量仍未足夠。國民黨台北市議員王鴻薇今(26日)在臉書指出，美國疫苗已經多到賣場好市多Costco都有疫苗，而且莫德納、輝瑞、嬌生，三種任君選，看完這一個畫面，讓她忍不住說「陳時中直接去Costco掃貨好了」。

從美國好市多官網資料顯示，在美國12歲以上民眾皆可接種疫苗，好市多的藥房提供新冠疫苗施打，輝瑞疫苗僅授權提供給12~17歲的人施打，莫德納和嬌生疫苗則是供18歲以上施打。

王鴻薇26日在臉書說，台灣到底何時才有足夠的疫苗，陳時中開了兩張支票，即使沒有變成芭樂票，8月累計也只有1270萬劑，還是不足，但美國Costco還有莫德納、輝瑞、嬌生三種疫苗任君選，「看到這，有沒有一點鼻酸。一年多來，一直說Taiwan can help，如今，誰來help Taiwan。這個世界，真的不公平」。

王鴻薇進一步指出，韓國總統文在寅和美國總統拜登會面，達成半導體換疫苗共識，美韓之間成為疫苗夥伴、世衛組織正在開大會，之前友好台灣的國家除了口惠之外，並没有讓台灣重返WHA，甚至也沒有正視台灣嚴重缺乏疫苗事實，這個世界只有嘴巴上的虚偽，並沒有實質幫助朋友。

至於南投縣長林明溱要引進德國BNT疫苗，王鴻薇說，「中央不放行，綠媒如鲨魚嗜血，連德國BNT疫苗都抹紅成大陸疫苗，但問題是台灣人需要疫苗，陳時中說應該由中央統籌疫苗，你倒是統籌出來給大家打疫苗啊」。最後，她更說，「或許，陳時中Costco掃貨了!」

這篇貼文曝光兩小時的時間，已有超過200名網友留言，有人說「疫苗就是政治籌碼，台灣政府萊豬、萊牛，和防衛性武器買的太少」、「政府改行去好市多上班吧」、「這就是無能又嫉妒人家比他厲害的」、「台灣仍難獲得美國疫苗！相對台灣確診少！這是什麼答案！破銅爛鐵，萊豬換不到一支疫苗」。

(中時新聞網)