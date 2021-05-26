今起全台啟動「北病南送」，引起外界關心，目前北部轉出幾位？醫療量能還是很緊繃？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，應將全台醫療量能看成一體，互相支援因應，做最有效的應用，送到中部、南部都有可能，但怎麼分配，由區管的指揮官來調度，讓病床效率達到最高。

至於目前北中南各有多少轉送數據？陳時中說，數據很滾動，病患成長多得很快，我們必須要做即時的因應。北部發病的送到中部的情形很少，大部分是集中檢疫所，在中部那一帶就近需要有住院情況下轉過去的比較多。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，目前大部分醫院設有專責病房，但除了現在啟動應變醫院北北桃這裡，包含和平院區、聯合醫院三重分院、新屋分院、 三總松山分院外，其他醫院門急診都正常且都會有分流方式，一般就醫民眾還是可以到這些醫院求診。

外界最關心雙北醫療量能？北區加護病房床數，對此陳時中強調，政策是全國醫療資源全國用，哪裡緊急大家就去協助， 衛福部嚴格要求醫療機構降載，我們知道是很辛苦，相關醫護人員需要一一說明安排，謝謝醫療院所和醫療人員在壓力下，謹慎妥善地去醫療。

羅一鈞則表示，全國病床數昨天增加到3849張，至於雙北病床數，由於宣布可以兩人一室後，很多專責病房佈建中，包含要有居格裝置，或是在進行整建和清消，所以數字會調整，和地方溝通後，我們認為雙北病床數 中央雖然會掌握但還是地方公布，避免說法不一致。

羅一鈞也強調，專責加護病房這周開始後，重症病患往中南部鄰近縣市轉送情況也會越來越多，希望全國醫療分擔重症患者來紓解北部照顧重症的壓力。

(中時 )