赤江珠緒(Tamao Akae）曾是日本朝日電視台的主播，6年前離開主播台後並和新聞部導播伊藤賢治結婚，擁有幸福的家庭生活與一個可愛女兒，去年4月份的時候，老公伊藤賢治在工作上確診新冠肺炎，最後一家三口也跟著確診新冠肺炎。最近赤江珠緒(Tamao Akae）受訪時以自身經驗分享，提到在電視上有許多不正確的資訊，讓她感到相當地衝擊。

赤江珠緒(Tamao Akae）一家人經歷確診新冠肺炎過後，接受治療的她，大約住院近2個禮拜的時間康復，並積極節目裡分享當時的感受與心得，強調自己沒有後遺症。最近她向《GALAC》雜誌，坦言表示：「目前不太敢在多聊自己的狀態，因為在感染新冠肺炎2個月後，發現大家比較不在意我這種狀態的症狀，而是想要聽那些重症者的資訊，如果我說自己症狀比較輕微，就好像會被人責備『有人因此而喪失生命，請不要說得這麼容易。』」因此赤江珠緒之後就比較少分享確診後的心路過程。

在老公送醫確診後，赤江珠緒表示：「體溫逐漸升高，逐漸出現味覺的狀態，吃白飯的時候像在咬橡皮筋的感覺，沒有感受到食物的味道，雖然身體有點不舒服，但沒有時間休息，因為要幫女兒洗澡。」晚上我們母女一起休息、睡覺。她更提到：「上電視的人只是感染病的專家，真正在治療病人的醫師其實很忙。」

赤江珠緒(Tamao Akae）她坦言：「住院後最讓我驚訝的是，真正在醫院看病的醫師對新冠肺炎的看法完全沒有出現在電視、廣播，住院時正在看電視內容，這根本和我主治醫師說的內容完全不同！」。不少日本網友表示，非常感謝她願意分享真實的經歷，雖然赤江珠緒也擔心多說會造成他人的懷疑，外界希望他繼續分享確診過程的經歷，讓人更了解新冠肺炎不同的資訊。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)