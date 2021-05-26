台灣新冠疫情升溫，各地也開始出現搶打疫苗的聲音，國民黨立委林為洲質疑，不知道為什麼，一年半的時間，編足115億給指揮中心買疫苗，可以買2000萬劑（均價），為何至今只買到71萬劑？在立院問也問不出來，官員講也講不清楚。

藍委李貴敏也指出，經WHO認可或確實有效而足以抑制疫情蔓延的疫苗，才是民眾真正想要的。反觀一年多時間，民進黨亂無章法，既搞不定疫苗，又不做篩檢。台北市長柯文哲也已公開喊話第一線的台北市衛生局疫苗只剩兩瓶，甚至在今早已使用殆盡。「這個中央政府究竟是幹什麼的？居然還有臉要求地方聽中央指揮！」

李貴敏質疑，中央明明手上還沒有取得經WHO認可的疫苗足供全民施打，此刻不僅不想盡辦法求援，以抑制疫情持續擴大，更難以置信的是，竟無視醫院防線近乎崩潰、全民恐慌，也不放手讓各地方政府自行向國際藥廠採購符合WHO標準的疫苗？

李貴敏說，更糟糕的是，自去年起，不論中國大陸或歐美各國，紛紛著手廣篩或施打疫苗，但我們執掌國家行政資源的蘇揆團隊除大內宣、大外宣外，不但無為，甚至沾沾自喜。

台北市議員王鴻薇也說，美國疫苗已經多到Costco都可以買到疫苗，而且莫德納，輝瑞，嬌生，三種任君選購。看到這，有沒有一點鼻酸。一年多來，一直說Taiwan can help，如今，誰來help Taiwan。她還勸衛福部長陳時中乾脆去美國Cosco掃貨好了。

(中時 )