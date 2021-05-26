台北市防疫記者會 市長柯文哲說明疫情最新狀況｜2021.05.26

國內新冠肺炎疫情持續延燒，醫療量能緊繃，台北市長柯文哲今（26）日上午在北市防疫會議上指出，如果要等到8月打疫苗，且是國產疫苗，這等於把國運賭在一個不可知的期望上面，若要撐到8月恐撐不下去，「會死傷慘重」。而今下午柯文哲在北市疫情例行記者會中，談到地方政府自行採購疫苗問題，他說，若被逼到不行，再等不到疫苗，台北市只好「自謀生路」。

今日指揮中心公布國內新增302例本土個案，另有校正回歸本土個案331例，總計635例；確診個案中新增11例死亡。其中台北市有87例本土確診、校正回歸221例。柯文哲在記者會中將針對疫情進行最新說明。

柯文哲表示，根據指揮中心的數據，校正回歸比當日公布的確診多，已經失去實質意義，還是要看整體趨勢比較重要。他說，5月16到20日這週，萬華確診病例還是最多，但有踩煞車，其他11個行政區多多少少都有上升，所以萬華疫情趨緩，不過其他行政區都有相當程度的病例，因此不要誤以為在台北市只有萬華是疫區，在其他地方還是有感染的可能，甚至中南部也會有小型群聚的現象。他並提到，昨日萬華三個篩檢站，篩檢800多人，結果陽性率為7.4%。

柯文哲也提到，中央預計配發2200萬劑疫苗給台北市政府，原則按照優先順序施打，除發給各專責醫院處理，其他則會入冊處理。對於救護車被擋在醫院外的情況，柯文哲說，今日雖有所緩減，但還是有發生，且急診室病床也是滿床，他強調，醫療量能仍相當緊繃。

柯文哲說，三級警戒短期內無法結束，除非硬性封城；另外則是打疫苗，才是最終解決方法，而疫苗還是有種類和數量的問題，呼籲中央慎重處理。柯也批，過去大官都說幾月疫苗要來，「蘇貞昌說什麼時候（疫苗）會來，現在幾月了？」蔡總統剛剛也說，疫苗買了3000多劑，但重點是疫苗到底什麼時候會來，有答案才能充分準備。

(中時新聞網)