桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心26日宣布桃園新增24起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，包括好市多中壢店、中壢大江、家樂福中原店、國光客運1816車次、大成市場、以及才剛試營運的新永和市場等都有足跡，呼籲曾出入者，6月8日前要自我健康檢測。

中央宣布桃園26日新增21例確診、另校正回歸3例，（其中1例經初步調查屬於外縣市個案已轉出），年齡介於不滿10歲至80多歲之間，確診者接觸者10人（案5628、5631、5633、5873、5874、5876、5878、5879、5880、6098），尚在調查中13人（案5626、5627、5629、5630、5632、5875、5877、6092、6093、6094、6095、6096、6097）。其中案5631為案4330同住家人、案5876為案4201同住家人、案5880為案3311同住家人。

相關足跡包括13日下午三點的好市多中壢店、20日的中壢大江MOMOParadise、以及鍋神楊梅旗艦店、家樂福中原店、南崁國小外圍、龜山田倉超市、新永和市場、玉山公園、以及龜山文化七路的誠安藥局和嘉惠中西藥局等，呼籲曾出入者，6月8日前要做好自主健康監測。

(中時 )