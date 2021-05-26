因應疫情嚴峻，行政院會日前通過紓困振興特別條例修正草案，擬再追加2100億元特別預算，已函請立法院審議。針對追加的特別預算案規劃，行政院官員表示，今年疫情狀況與去年不同，各部會正在盤點影響程度，不會比照去年紓困措施，會實際需求及成效評估，國發會預計明天於行政院會向蘇揆報告追加特別預算原則性跟方向，待蘇揆裁示後，讓各部會有所依循，檢視是否有需要調整的地放，尚未編訂為特別預算的程度。

本土疫情升溫，行政院會日前通過紓困振興特別條例修正草案，擬再追加特別預算2100億元，立法院會日前逕付二讀，立法院長游錫堃明將召集朝野協商，民進黨團規畫31日院會完成三讀程序。

疫情持續延燒，各行各業受衝擊影響大，紛紛期盼行政院盡快公布新一波的紓困方案。政院官員表示，這波疫情已經影響到民眾生活及民生經濟，有必要再啟動紓困，因情況緊急，各部會同步盤點需求及擬定紓困方案，目前由國發會、秘書長、主計長統整協調，預計最快於明天行政院會向蘇貞昌報告初步紓困方案方向。

外界關注，新一波紓困方案是否會沿用去年發放現金、利息減免等措施，政院官員表示，各部會編列預算情況部分會參考去年紓困經驗，評估成效，但不一定會比照辦理，可能會有部分調整，畢竟這波疫情更嚴峻，必須視情況及需求調整。

該官員強調，國發會提出的追加特別預算報告案，只是初步擬定原則性跟比例，讓各部會有所遵循，並檢討需要調整的地方，並非最終編定的特別預算，正式的紓困方案，仍需等到立法院修法三讀後，政院會盡速對外公布正式的紓困方案。

(中時 )