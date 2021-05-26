半導體晶片荒未解，但5G發展持續向前推進，帶動國際半導體產業協會（SEMI）統計的設備製造商出貨金額達連續3個月創歷史新高，國際知名半導體設備大廠最新獲利亦連連傳出佳音，半導體相關ETF今年以來表現佳，元大未來關鍵科技(00876)今年以來截至4月底報酬率達14.99%，國泰費城半導體(00830)今年以來至4月底上揚13%。富邦台灣半導體(00892)ETF於25日開募，而中信投信推出首檔高度聚焦台灣半導體產業且結合ESG投資策略的中信關鍵半導體ETF，將於28日掛牌。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，近期消費終端市場出現雜音，中國手機銷售目標下修、中國五一長假電子產品消售不如預期等，使市場對於半導體族群股價展望出現疑慮，但半導體上游IC庫存水位來看，雖然庫存水位有略微上升，但仍小於五年來平均。據Susquehanna Financial Group調查，晶片交期到4月再攀升至17週、達2017年以來新高，也比3月的16週再高出1週，且所有主要晶片產品類別交期均大幅升高，顯示業者更急切確保晶片供應現況。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊指出，5G為2021年最夯的投資主題，不僅創造半導體需求，更進而引發晶片缺貨、漲價潮，建議看好新科技發展的投資人，可將把握新科技萌芽期逢低進場。

全球第三大的半導體設備大廠－日本東京威力科創（TEL、Tokyo Electron Limited）近期調高財報預測、全年獲利可望再創歷史新高，TEL社長河合利樹在媒體採訪時表示，半導體目前的盛況「只不過是在大行情的入口」，並看好本次的大行情將維持數年。

(時報資訊)