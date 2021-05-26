信義房屋(9940)子公司安信建經代建代建廠辦大樓「盛元承天」案將在今年6月落成，可望貢獻信義房屋今明兩年的業績。由於適逢台商回流熱潮，又遇政府推動「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」，區內超過千家工廠，在今年底須完成搬遷，至今仍有6成的工廠尚未遷移，龐大的空廠房需求，延伸至新北各工業區用地，本案詢問度火熱，在5月中疫情爆發前，統計每月有約20組客戶來電詢問。

信義房屋指出，新泰塭仔圳重劃區佔地近400公頃，將採第一、二區分波段啟動搬遷計劃，第一區自動搬遷期限至110年9月；第二區則至110年12月，而政府為協助未找到新廠房的業者，提供新店寶高工業區、三峽成福段產業用地及樹林區東山段等處提供進駐，另外新北產業園區也釋出中繼廠房，總面積665坪，提供業者以八折租金進駐，但統計至五月，第一區828家工廠中，僅有296家搬遷，扣除歇業者仍佔六成未搬遷。

土城區內的廠辦分布可分為兩處，一是位於土城工業區內，靠近頂埔捷運站的中山路上，預售廠辦的行情每坪開價約33萬~39萬，而另一處靠近永寧捷運站的區域，價格就較為親民，預售價約32萬/坪起跳。

「盛元承天案」是永寧捷運站區域其中的物件之一，佔地約520坪，建築為A、B兩棟建物共有十九戶，總銷售坪數約1600多坪，因靠近土城交流道的地利之便，以及新泰塭仔圳推動的廠辦搬遷契機，讓物件詢問度明顯增加，據統計今年Q1，扣除2月春節連假，每月約20組來電，其中新莊、泰山區的詢問度大約佔2成，而近期新泰塭仔圳搬遷議題延燒，光是4月份的詢問度已達上季整體的8成。

(時報資訊)