英國央行(BoE)官員Silvana Tenreyro周二指出，預計全球金融環境將會持續，以支援經濟成長，美國聯準會也將不會需要大幅提高利率。

「我預計未來幾年，金融環境將保持相當的寬鬆」，BoE貨幣政策委員會委員Tenreyro在牛津大學一場會議上表示，「美國聯準會決定不在短期內加息，也不會對物價的 暫時性飆升做出反應」。

Tenreyro認為全球寬鬆貨幣政策和低利環境在未來數年可能保持不變，以支援經濟復甦。

(時報資訊)