英國央行(BoE)官員Silvana Tenreyro周二指出，預計全球金融環境將會持續，以支援經濟成長，美國聯準會也將不會需要大幅提高利率。
「我預計未來幾年，金融環境將保持相當的寬鬆」，BoE貨幣政策委員會委員Tenreyro在牛津大學一場會議上表示，「美國聯準會決定不在短期內加息，也不會對物價的 暫時性飆升做出反應」。
Tenreyro認為全球寬鬆貨幣政策和低利環境在未來數年可能保持不變，以支援經濟復甦。
(時報資訊)
英國央行(BoE)官員Silvana Tenreyro周二指出，預計全球金融環境將會持續，以支援經濟成長，美國聯準會也將不會需要大幅提高利率。
「我預計未來幾年，金融環境將保持相當的寬鬆」，BoE貨幣政策委員會委員Tenreyro在牛津大學一場會議上表示，「美國聯準會決定不在短期內加息，也不會對物價的 暫時性飆升做出反應」。
Tenreyro認為全球寬鬆貨幣政策和低利環境在未來數年可能保持不變，以支援經濟復甦。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。