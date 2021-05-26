台灣併購與私募股權協會今（26）日公布《2021台灣併購白皮書》，指出受新冠肺炎疫情衝擊，全球2020年併購交易件數及總交易金額分別減少11％、17％。其中，台灣併購件數雖減少11％，但因有2筆規模超過10億美元，使總交易金額逆勢增加達47％。

白皮書指出，根據去年併購趨勢，台灣企業主要以供應鏈布局調整、同業整合、跨界投資併購等3大類型為主。理事長盧明光建議，具優勢地位的台灣企業，應持續透過更多元合作布局，加速掌握關鍵技術及新供應鏈調整布局，超前部署搶占產業價值的戰略優勢地位。

台灣併購與私募股權協會自2015年起偕同資誠聯合會計師、普華國際財務顧問公司籌畫《台灣併購白皮書》，迄今已邁入第7年，為台灣企業在供應鏈重組後的價值轉型調整，以及資通訊（ITC）產業後疫情時代的關鍵布局策略提出因應建言與方向。

白皮書統計，去年全球併購交易件數減少11％至2815件，較前年3394件減少11％，總交易金額45.26兆美元，較前年50.92兆美元減少17％。不過，下半年的併購總交易金額達1.95兆美元，較前年同期1.61兆美元增加達21％。

白皮書指出，去年全球併購市場活動可看出疫情帶來衝擊，但隨著各國陸續重啟經濟活動，疫情帶動龐大的數位轉型商機促使企業併購意願增加，配合各國貨幣寬鬆政策大幅降低海外併購成本等因素加持，使下半年交易規模明顯增加。

而台灣企業為降低貿易衝突風險、強化國際競爭力，自2018年起加強併購力道。去年雖受疫情及國際局勢變動影響，交易件數減少11％至76件，但國內併購及海外併購交易金額分別年增達1.02倍及10％，使全年總交易金額成長47％至105.92億美元。

白皮書分析，去年台灣企業併購主要以供應鏈布局調整、同業整合、跨界投資併購等3大類型為主。其中，可成出售泰州廠給中國藍思科技、緯創出售昆山廠給中國立訊集團等案，是台灣企業藉由分拆業務部門，重新調整供應鏈布局，並轉向開拓新事業布局的轉型布局。

而環球晶收購德國世創電子、富邦金收購日盛金、臻鼎KY收購先豐通訊、晶電及隆達共組富采投控等案，則可看出台灣企業積極透過同業整合，突破營運瓶頸、提升市占率與競爭力的企圖心。

此外，台光電收購美國EMD特殊材料板廠、聚鼎收購德國漢高集團旗下子公司，以及華新科投資日本雙信電機等案，都是台灣企業運用跨界布局取得關鍵技術及資源，非常有助於開發新市場和新商機。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，在疫苗開發有成及貨幣寬鬆政策持續下，今年全球併購市場有望持續活絡，建議位居供應鏈重組有利地位與握有生產製造優勢的台灣企業，應持續透過更多元合作布局超前布署，搶占產業價值的戰略優勢地位。

(時報資訊)