因應疫情升溫，各縣市政府紛紛推出紓困方案，桃園市政府推出總共40項方案的「紓困十帖」，包括青年創業貸款還款展延，公有場館權利金、租金減免，15處公有零售市場使用費減收50%等；新竹市政府推出總金額高達3億的「防疫安心貸」紓困貸款，將鬆綁貸款資格，全市建築工程工期自動延長一年。

桃園市推出的紓困方案，包含桃科園區管理費、旅遊遊憩景點委外空間權利金、體育場館委外空間權利金、市有不動產房地租金、公有停車場站委外租金權利金等提供紓困減免方案，5、6月公有市場使用費減收，旅宿業觀光遊樂業協助周轉等，對於文化產業，研擬重新推出線上劇場、文化表演場所減租等政策助文化工作者。

桃園市長鄭文燦表示，去年市府已經實施紓困對策，不管是單一窗口、貸款延長，或者減租、減收等策略，都會繼續進行，農業局也會結合農、漁會推出蔬菜箱、元氣箱、鮮魚箱及媽媽桃等行銷方案，讓農產品可以宅配方式送到消費者手上。

新竹市府推出總金額高達3億的「防疫安心貸」紓困貸款，將鬆綁貸款資格，商號最高可貸款50萬元，公司最高1千萬元，利率2.17%，貸款期間最長7年；新竹市建築工程工期自動延長一年，業者無須申請。

因防疫措施受影響行業調降適用房屋稅率，如飯店及旅館業、電影院，受影響期間，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵；受疫情影響公有市場與市府公有場館，仍有營業者將採取租金或權利金減半、暫停營業者將免收租金或權利金，如南寮咖啡車、新竹動物園森林食堂將免收停業租金。

(工商 )