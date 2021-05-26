「醫療崩壞在即，基層醫護真的已經不知如何是好」北市聯醫工會25日晚上發出求救文，表示醫療量能不足、負荷沉重，人力及設備缺乏醫護被推上第一線心生恐懼。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，雙北市專責病房不受一人一室限制，採取輕症、無症狀病患分流或轉送外縣市，重症才住院治療。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，醫療上我們承認很緊張，但絕對沒有崩潰，大家積極備戰，如何做最好的配備。

至於目前醫療相關數量上，專家小組召集人張上淳表示，病人疏散到桃園地區，加強版集中檢疫場所的中南部病人有狀況就是，就近收在中南部醫院，目前使用呼吸器101人，葉克膜2人，還是必須要說，重症個案，嚴重肺炎現在有378人，比例6.9%沒有特別上升，另外152人是嚴重接近呼吸衰竭個案2.8%。

本土疫情每天新增數百例確診，北市聯醫扛起防疫專責醫院，北市聯醫工會昨天在臉書發文指，醫院量能已飽和，基層不堪負荷，公開向社會求助。

台北市立聯合醫院企業工會表示，政府不斷強調醫療量能足夠，但北市聯醫的現況卻是「急診爆、病房滿、病人源源不絕」，而政府匡列接觸者速度太慢，擴大感染風險，再加上院內感染資訊不明，已有院內群聚感染，指出現在的人力告急，就是過去長期漠視問題的結果。

工會還透露，急診發燒篩檢站雙人病房「塞了6名確診病患外加陪病家屬」，也有許多病人躺在走廊，「北市聯醫的負壓隔離、專責病房都已經滿床，正在快速將一般病房改建為專責病房，裝設未完成，沒有單獨隔間、沒有空調獨立，只有看不到盡頭的病人潮。」控訴「醫療崩壞在即」，基層已經不知該如何是好。

是否考慮多設置隔離病房？指揮中心副指揮官陳宗彥表示，目前採取輕症、無症狀與重症患者分流，輕症及無症狀患者前往加強版集中檢疫所及防疫旅館；重症或需要醫療照護之患者才會住院治療。

(中時 )