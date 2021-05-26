說好的疫苗沒到位 鄭村棋：民進黨犯4大錯誤

台灣本土疫情不斷延燒，面臨疫苗數量、選擇與覆蓋率不足問題，隨死亡人數逐日攀升，全國民眾人心惶惶。國民黨立委鄭正鈐痛批，大家都在問「疫苗接種什麼時候輪到我？」但指揮中心對疫苗採購進度與明確接種期程，卻始終吞吞吐吐，如同「擠牙膏」般的逼一下才擠一點，被「擠」出來的資訊，更是零碎、不確定且前後不一，讓全民都陷入恐怖氛圍中。

鄭正鈐今日（26）在臉書發文表示，民眾都在問「疫苗接種什麼時候輪到我？」行政院院長蘇貞昌在今年2月就公布，已向國外洽購約2000萬劑疫苗，但台灣至今僅有71萬劑疫苗到貨；指揮中心也在2月公告的疫苗接種計畫，預定6月實施第二階段接種，目標取得200萬劑至1000萬劑疫苗，並接種452.8萬人，但目前台灣接種疫苗的人數僅有31萬餘人、僅1.3%，處於全球最低水準。

鄭正鈐指出，即便指揮中心強調6月預計有200萬劑疫苗進口、8月底含國產疫苗應達1千萬劑，但政府取得疫苗不力，是擺在眼前的事實。要有效控制新冠疫情，疫苗覆蓋率是重要的關鍵，然而各界憂心「疫苗荒」，但指揮中心對於疫苗採購的進度與明確的接種期程，始終吞吞吐吐，甚至如同擠牙膏，逼一下才擠一點，但被擠出來的資訊，卻是零碎、不確定，而且前後不一。

對此，鄭正鈐痛批，台灣前半期防疫的模範生表現，主因為公衛系統的健全及人民的自律，但疫情後半期最關鍵的疫苗，卻是接種率大幅落後。鄭呼籲，台灣疫情嚴峻，民眾接種疫苗意願也隨之高漲，很多民眾都在關心「什麼時候可以打到疫苗？」蔡政府說好的疫苗，除應詳實公告疫苗到台數量與時程，更應窮盡「洪荒之力」，盡速讓人民全面接種。

(中時新聞網)