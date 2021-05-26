嘉義縣政府在直播防疫快報時增加聽打員提供字幕，讓民眾更方便掌握防疫資訊。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

為讓民眾了解最新的疫情發展和防疫部署情形，嘉義縣長翁章梁21日起每周一、三、五中午12點30分線上直播「防疫快報」，26日直播中更新增聽打員，即時提供字幕服務，方便民眾即時掌握相關防疫資訊。

中央疫情指揮中心的記者會線上直播時，除提供AI即時字幕，為確認完全精準進一步搭配聽打員即時校正，讓有字幕需求的聽障朋友、一般民眾能即時接收訊息；嘉義縣政府也比照中央規格，引進同步聽打員服務。

縣長翁章梁說，為讓聽障朋友收看直播時沒有障礙，特別安排手語老師，今天又加入聽打員，希望透過即時字幕、同步手語翻譯，協助聽障朋友更加即時、精確的掌握防疫資訊。

另外，針對外籍移工、看護工，翁章梁也表示，勞青處透過不同語言宣導防疫重要性，只要是生活在台灣的人，不論國籍都應該要團結抗疫，共同投入防疫工作，也期盼透過相關宣傳，讓更多人知道防疫的重要性。

(中時 )