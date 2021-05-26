金融圈染疫情況不斷擴大，今日再度有新增行員染疫，包含華南銀行中崙分行員工、凱基銀行板橋分行、日盛銀行土城分行皆有員工確診。根據統計目前已經有21家金融業員工通報33名員工染疫。

華銀已經是第2名員工染疫，首例是南勢角分行的員工染疫，第2名則是中崙分行的員工。華銀表示，中崙分行已請專業清潔公司於25日晚間進行全面清潔消毒。

華南銀行依照中央流行疫情指揮中心規範，已匡列與確診者有密切接觸之員工進行居家隔離，該分行其他員工亦需加強自主健康監測管理。客戶仍可正常入該分行辦理相關業務，或可至鄰近的東台北分行、忠孝東路分行辦理。

凱基銀行則是板橋分行有員工染疫，透過4點聲明強調，凱基昨（25日）接獲員工確診後，已於當日立即完成全面防疫消毒，並安排全數板橋分行同仁即日起全數居家辦公，直到確定健康無虞。

凱基表示，目前板橋分行照常提供服務，客戶亦可至鄰近新莊分行接洽辦理業務，也鼓勵客戶多多使用便捷的數位化服務。

同時，凱基說明，目前採取居家辦公、異地辦公及分流辦公等機制，確保營運服務不中段。如果員工有防疫照顧假的需求，主管可調整安排採取居家方式辦公。

日盛銀行也證實土城分行1名企金人員確診，該分行所有員工已開始進行居家隔離。目前已有21家金融業者通報旗下有員工染疫，共33人確診。

(中時新聞網)