電動車輛免牌照稅優惠 延長至2025年 15:002021/05/26 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部26日預告牌照稅法修正草案，擬延長電動汽車、電動機車免徵牌照稅優惠至2025年12月31日，預告期間為30天，最快下半年三讀。 財政部表示，以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅措施將於今年12月31日屆期，考量實施期間延續，攸關民眾權益及相關產業發展，具急迫性，預告期間訂為30日。 玉山 推外幣匯入大額線上解款 台南飯店攬客 試營運享優惠 (工商 ) #牌照稅 #優惠 #財政部 #預告期間 #電動車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王道銀行影響力貸款 助中低收入戶翻轉生活 10:532021/05/18 財經 境外資金匯回優惠落日倒數 台商掀搶搭潮 11:532021/05/18 財經 龍千玉疫外損失百萬 潘裕文樂當宅男打電動 04:102021/05/18 娛樂新聞 新世代BMW 2 Series Coupe將不會採用前驅平台 今年夏末開始生產 15:392021/05/17 汽車情報-汽車新聞 破天荒 所得稅臨櫃服務全面喊停 04:102021/05/17 財經焦點 五專優先免試提供1.5萬個名額 5／17起受理報名 10:562021/05/17 生活 防疫優先 台中日曜天地縮短營業時間 12:452021/05/17 財經 獨角仙繁殖季節來了 親子一起探險去 11:452021/05/17 生活 防疫照顧假給薪 財部：雇主享減稅好康 20:102021/05/17 財經 柴油重車六期 延期攻防戰開打 04:102021/05/17 產業．科技 應援高中生 Snapask 時課問釋出免費無限線上解題服務及指考衝刺線上課程 10:342021/05/17 科技 財經熱門新聞 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強 - 財經要聞 - 工商時報 NCC不演了！放行三立iNews財經台擠進48台 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 中鼎證實7員工確診 樓層立即清空消毒 啟動分流上班 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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