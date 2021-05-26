財政部26日預告牌照稅法修正草案，擬延長電動汽車、電動機車免徵牌照稅優惠至2025年12月31日，預告期間為30天，最快下半年三讀。

財政部表示，以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅措施將於今年12月31日屆期，考量實施期間延續，攸關民眾權益及相關產業發展，具急迫性，預告期間訂為30日。

(工商 )