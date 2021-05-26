本土疫情嚴峻，新北市中和區某科技中心日前下令，若有員工染疫影響公司營運，將依照損失祭出懲處並取消年終獎金；對此新北市勞工局長陳瑞嘉表示，染疫原因非員工個人即可控制，不應作為懲戒事由，雇主若任意「砍年終」也已違反《勞基法》規定，依法可裁處2萬至100萬罰鍰。

新冠疫情衝擊下，不少公司改採居家辦公，有民眾爆料，中和某科技公司員工不僅沒有分流上班，主管還威脅若有員工確診將受到懲處，還會取消年終獎金，消息一出引發網友熱議。

對此新北市勞工局陳瑞嘉表示，染疫原因非員工個人即可控制，不應作為懲戒事由，該科技公司的說法有濫用懲戒權的疑慮；另外公司年度如有盈餘，應給與員工獎金或分配紅利，且實務上有些年終獎金因具有制度經常性，本質仍屬工資，雇主任意「砍年終」，也有違反勞基法工資未全額給付的規定，依法可裁處2至100萬罰鍰。

陳瑞嘉說，由於疫情日漸嚴峻，後續將要求勞動檢查處透過電話與公文，提醒公司上述作法有違法之嫌，應即時對內修正說法，屆時員工如因染疫遭扣發年終，可運用「勞檢立即GO」提出檢舉，或申請勞資爭議調解，讓勞工局來幫忙討公道。

陳瑞嘉進一步解釋，《勞基法》第29條規定，事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利，此即為所謂「年終獎金」的來源基礎。違反該條規定目前雖無罰則，不代表勞工在民事上沒有請求的權利。

新北市長侯友宜稍早受訪時也表示，資方這個做法上其實是不好的，因為在疫情嚴峻的時刻，資方跟勞方要互相體諒跟包容，尤其資方更應該好好照顧勞方，大家共體時艱。

陳瑞嘉也提醒雇主，目前已屬第三級疫情警戒，雇主如為避免員工染疫致影響營業，宜適當分流安排員工出勤，包括居家上班，並遵守疫情指揮中心所提供的「企業因應新冠肺炎疫情持續營運指引」。若雇主未根據營運型態採取適當的因應措施，只是一昧要求勞工依約出勤，勞工因而罹患新冠肺炎，即屬職業災害，雇主應負擔職災補償責任，如有過失，甚至須負擔侵權行為損害賠償責任。

(中時 )