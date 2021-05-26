有些人相處起來令人心情愉悅，沒有任何的負擔和壓力，他們的人緣通常都很好。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、兔、馬、羊、狗的人非常擅長經營人際關係，重情重義，能獲得眾人的信任，人緣非常好，因為人脈很廣，連帶的事業運也跟著水漲船高，職涯發展順遂，不用為錢煩惱。

▍1.生肖牛

屬牛人通常都擁有非常好的人緣，因為他是一個懂得感恩的人，知恩圖報，不忘本。真誠善良的他們樂於奉獻，而且從來不需要別人回報自己，所以能得到大家的信任。事業上貴人多、助力多，能穩步前進，走向成功。

▍2.生肖兔

屬兔人溫柔體貼，善解人意，任何人在他們面前都能放心的吐露心聲，很容易成為別人的知心好友。他們懂得在情感上照顧他人，所以特別受歡迎。因此，屬兔人有什麼好事都會第一個被想到，平常總能得到他人的幫助。

▍3.生肖馬

屬馬人重情重義，性格十分直爽，凡事不喜歡拐彎抹角，有話直說。他們正義感非常強，敢為朋友兩肋插刀、打抱不平，所以無論在哪裡身邊總有志同道合的朋友給予無私的幫助，也因此貴人頗多，事業發展越來越好。

▍4.生肖羊

屬羊人樂觀陽光，與人相處會給人特別舒服的感覺，所以人緣不錯。他們做事有毅力、有目標，用行動激勵著身邊的人，容易得到同行前輩的關照，人脈寬廣，事業順風順水，不用為錢煩惱。

▍5.生肖狗

屬狗人外向開朗，談吐風趣幽默，無論是做朋友還是戀人都是不錯的選擇。喜歡結交朋友，人緣非常旺，交際能力很強，十分惹人喜歡。懂得積累並善於利用身邊的人脈資源，因此人氣旺盛，走到哪都能順順利利。

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(中時新聞網)