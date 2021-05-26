【愛傳媒朱宗慶專欄】疫情期間，似乎沒有比大家平安、健康更適合的問候。因為疫情的關係，雖然無法實體見面，但與親朋好友與同仁之間，仍能以電話、社群媒體的方式，互道關心與問候，彼此間的實體距離也許遙遠，但傳達的心意不減。

前幾天，在與一位朋友通話的過程中，朋友問我，最近是不是比較不忙了呢？我的回答是：大多數的時間都待在家中，行程確實少了許多，不忙了一些；然而，壓力沒有比較小。說真話，這是這些日子以來，最貼切的詮釋與形容。

不管是國表藝或是JPG團隊，為了防疫，皆已改為分組或居家辦公模式，但所有的運作與計畫，持續不停的在運行中；行事曆上，仍是一個接一個的「通訊會議」。

國表藝三場館配合防疫政策，雖於5月中旬均已緊急閉館，但也因各項演出活動的取消或延期，快速處理逐檔逐場次節目的觀眾退票、檔期異動取消等工作來協助表團、服務觀眾。

演出雖停頓、動能不能停，這幾天與三館一團密集的線上會議不停歇，以快速協調、整合三場館的資源和計畫，和各館團共同來激盪，如何與表團共度此次的難關，同時為疫情過後，台灣表演藝術的下一步來預作準備。

很欣慰，看到各館團的計畫已陸續完備，後續統整歸納後，將可配合文化部政策步調來對外宣布。

回到JPG團隊，從上週開始，我也陸續以視訊方式，與團隊各部門、單位同仁線上談話。5月24日與全國教學中心的講師分批談話，提醒大家務必注意身體健康，同時，也針對未來視訊教學的研擬，做進一步的討論。

停課期間，持續的來關心學生的學習狀況，也鼓勵大家在家練習，保持對音樂、對打擊樂的熱情及動能！雖然疫情何時能緩解，目前仍是未知。此刻壓力雖然不小，但時間仍在原有的軸上前進，所有的工作依舊步步行進中。

照顧好自己的身心靈，調整原有的生活、工作模式，甚至是思維，以維持動能、持續充實與累積，我想，將是面對疫情與未來，更正面與積極的做法。

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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(中時新聞網)