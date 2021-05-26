「清冠一號」獲衛福部緊急授權 中藥可醫卻非人人能用

自從去年新冠疫情在世界各地大爆發以來，台灣一直維持極低的感染人數。很不幸的，最近出現了大轉折，新冠疫情開始在台灣各地爆發，讓政府官員、醫療人員、社會大眾措手不及，恐慌及各種傳言四處快速蔓延。

這讓我想起去年一月下旬開始參與中國大陸對抗新冠肺炎的情況。那時中國大陸也是一團亂，不但西醫對新冠病毒的肆虐無可奈何，很多中醫師在沒有臨床治療新冠肺炎的經驗下，跳出來討論如何治療新冠肺炎，各地的中醫教授及中醫主管機關也不斷提出不同的看法，建議各式各樣的「中藥通方」來應付新冠疫情，讓人眼花繚亂，不知所措。

隨著疫情的擴大，中國大陸開始大幅度啓動中醫抗疫，也有了很多的臨床統計及比較。去年四月中，中國國務院基於大量的臨床反饋，正式對國際推展中藥方「清肺排毒湯」，認定是中西藥中唯一有大量臨床療效的「特效藥」。

四月之後，中國大陸各地數萬人服用過「清肺排毒湯」，成效卓越。另一方面，中國領頭抗疫的鍾南山院士發表他團隊的中藥研究，體外實驗顯示中藥方「連花清瘟」能抑制新冠病毒複製，發揮抗炎作用。「連花清瘟」一時聲名大噪，被很多中文媒體大幅報導，也被推銷到世界各國華人聚集的地方。

台灣目前陷入病情恐慌之中，即使醫療主管機關平時根本不重視中醫，在不得已的情況下，開始大力推展台灣中醫團隊提出的「清冠一號」，報章媒體也大幅度宣傳，說是台灣的創舉，拯救世界的特效藥。

真的如此嗎？根據台灣中醫團隊的解說，以魚腥草和板藍根對抗新冠病毒，為「清冠一號」的主力。我相當不認同這樣的說法，這不是中醫的理論及思維，中醫治病從來就不是利用什麽中藥材來對抗病毒，而是設法改變身體内部平衡狀態。

另一方面，台灣沒有發表有關新冠病毒對中藥反應的生化研究報告，目前唯一可以引用的生化研究，就是前面提到的鍾南山團隊對「連花清瘟」的體外測試。而我們也不難發現「清冠一號」是參考「連花清瘟」而來，除了都以魚腥草和板藍根為主力，「清冠一號」爲了避免使用一些國家管制嚴格的麻黃，改用荊芥防風，其它幾味中藥材的用意也和「連花清瘟」大同小異。

從別人經驗來學習，無可厚非，然而，在肺家疫病清熱解毒的方向上，「清冠一號」用藥不如「連花清瘟」到位。更重要的是，如我書《當張仲景遇上史丹佛》及網頁文章中指出，據中國大陸多個醫學團隊的研究分析後結論，「連花清瘟」不能減少輕症轉重症的機率，大多數的情況下，「連花清瘟」也不能加速病毒核酸檢測轉陰所需要的時間，而同樣的問題也會隨著「清冠一號」的廣泛使用而浮現出來。

提出「清冠一號」的中醫團隊，臨床病例非常少，屈指可數，大半又是輕症病患，而極少數的中重症病例，也以西醫治療爲主，中藥只是西藥下的輔助。

中藥「清冠一號」獲緊急授權，圖為「清冠一號」所使用的中藥材。（圖/本報系資料照片 姚志平攝）

在這樣的情況下，中醫團隊對新冠肺炎治療的理解有限，卻大力推展「清冠一號」，是很不負責任的。

雖然對肺家輕微發熱的病人而言，「清冠一號」或許可以幫忙緩解症狀，然而，對於肺家嚴重發熱、肺寒或寒熱夾雜、肺部積液等等的病人而言，不但效果不彰，許多情況下可能反而加重病情。

不要忘記，根據世界各地對新冠病逝病人的解剖分析，因爲肺部胸腔積滿濃稠液體而死亡的病人數量，遠大過肺部纖維化而死亡的病人數量。目前已經有海外確診華人自行購買「清冠一號」服用，病情反而加劇，緊急聯絡診所求助。

這樣的講解下，許多讀者可能還是很迷惑，我們再拿一個更容易理解的事情來討論。無論是mRNA疫苗或滅活病毒疫苗，都是讓人體「模擬學習」被病毒攻擊後如何抵抗，換句話説，打完疫苗後的反應，可以代表一個人剛剛感染新冠病毒時可能的初始反應。

美國是全世界施打新冠疫苗人數最多的國家，已經有超過一億兩千五百萬人打了新冠疫苗（約美國人口的38%）。在這麽大量的個案統計下，美國疾病管理局（CDC）指出，大多數的人打完疫苗後，除了打針處酸痛外，最常看到的反應是疲勞、頭疼、肌肉酸痛、惡寒、發燒、噁心反胃等等。如果只憑這些症狀來判斷，最接近的是傷寒論的「葛根湯證」，而臨床上治療確診輕症病人，葛根湯也確實是最常開的中藥方，而非「清冠一號」的中藥組合。

瘟疫肆虐下，人命關天，我們應該讓數據説話，應該讓有大量臨床成功治愈病例的醫生説話，而不是看到病毒感染發熱就清熱解毒，也不是抓著極少數的病例來無限放大。

《當張仲景遇上史丹佛》書封。(圖/圓神出版提供)

(中時新聞網)