基隆市小姑娘小吃店女員工（案3835）5月23日確診，至今感染源不明，市長林右昌今（26日）再公布足跡，個案曾到金水灣小吃店服務，「跨店服務」恐引爆更大傳播鍊。基隆人聞訊崩潰表示，拜託去過小姑娘、金水灣兩間店的朋友行行好，為了自己，為了家人和朋友出面篩檢；更有老司機指出，金水灣跟鑫水灣是同間店，恐也有跨店服務問題。

市長林右昌今天表示，小姑娘小吃店專案迄今已有9人確診，昨天新增5人，包括小吃店負責人（案5772）、負責人的2名家屬（案5206）（案5572）、小吃店員工（案3910）、小吃店消費者（案5573）；其中消費者自述他於5月11日至14日期間曾到小姑娘消費，但沒有固定的工作人員陪坐，衛生局持續疫調中。

林右昌說，小吃店這一案令人相當擔憂，由於女員工不願確實交待足跡，讓衛生單位疫調時相當頭痛，目前已由市府跨局處合作，初步掌握小吃店名單總計16人，其中3人失聯、2人確診，其餘採檢中。

此外，衛生局持續疫調發現，女員工在發病前，曾到金水灣小吃店服務，目前追蹤41人，已安排4人採檢，其餘則持續安排篩檢。林右昌坦言， 目前還有一些人無法聯繫，包括員工、消費者等，他再次呼籲，若這段時間曾經有到小姑娘或金水灣小吃店消費的民眾，務必要和衛生單位聯繫，進行篩檢，不僅保護自己也保護家人。

有網友轉貼該則新聞到臉書社團《基隆人》，焦急表示：「已經9個人確診了。去過小姑娘、金水灣的朋友請行行好，為了自己，為了家人和朋友出面篩檢。」。

其他網友則紛紛回應：「一直想搞連結的人抓到就判刑關個兩三年吧」、「金水灣跟鑫水灣都是同一家店會不會跑來跑去還不知道」、「現在你還能自己找相近的重疊足跡跳進去，等被通知就是家庭風暴了」、「應該把在那裡上班的小姐全部列管，才不會像滾雪球般擴大疫情」、「真的很X，那群人都幾歲，還沒責任，不敢為行為負責」。

(中時新聞網)