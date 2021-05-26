疫情嚴峻，醫護人員嚴守第一線，桃園八德霄裡玉元宮天公廟決定免費提供1000盞平安光明燈給醫護人員線上報名點燈，希望天公伯來疼惜所有醫護人員。廟方說，這也是全台第一發起免費點燈挺醫護，希望拋磚引玉，讓更多人支持醫護的辛苦的防疫。
段樹文說，為感謝及體恤第一線的醫護人員扛起防疫重任！玉元宮即日起，開放今年度「1000盞免費平安光明燈」，讓天公伯來疼惜我們所有醫護人員，醫護可至臉書粉絲專頁搜尋「桃園八德霄裡玉元宮天公廟」，並尋找「線上報名點燈」貼文額滿為止。
(中時 )
疫情嚴峻，醫護人員嚴守第一線，桃園八德霄裡玉元宮天公廟決定免費提供1000盞平安光明燈給醫護人員線上報名點燈，希望天公伯來疼惜所有醫護人員。廟方說，這也是全台第一發起免費點燈挺醫護，希望拋磚引玉，讓更多人支持醫護的辛苦的防疫。
段樹文說，為感謝及體恤第一線的醫護人員扛起防疫重任！玉元宮即日起，開放今年度「1000盞免費平安光明燈」，讓天公伯來疼惜我們所有醫護人員，醫護可至臉書粉絲專頁搜尋「桃園八德霄裡玉元宮天公廟」，並尋找「線上報名點燈」貼文額滿為止。
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