Google相簿（Google Photos）使用者快看！根據Google先前宣布的政策，相簿無限備份的功能將會在2021年6月1日正式取消，每位用戶限制15GB，且儲存空間與Gmail、Google Drive的儲存空間合併計算，重度Google用戶肯定會覺得空間不足。為了協助使用者更有效利用Google相簿空間，近期已釋出不少新功能，使用者需要留心！

一、Google相簿無限備份取消，具體內容是什麼？

在6月1日之後，所有新增在Google Drive當中的文件、試算表、簡報、Jamboard檔案，還有「新上傳」到Google相簿的高畫質影片、照片，都會計入個人15GB的配額。同樣，Gmail所佔用的空間也計入15GB之內。

換句話說，6月1日前以「高畫質」備份至Google相簿的相片，不列入計算。不過如果是6月1日後修改了這些先前上傳的照片，也將列入計算。Pixel手機根據不同機種，享有不同期限可持續以「高畫質」格式上傳至Google相簿且不限空間的優惠，可查看此連結。

二、Google相簿修改相片備份選項

基於本次Google相簿的政策修改，Google相簿提供的備份畫質，將改為「原始大小」以及「節省空間」（Storage saver）的選項。也就是將原本的「高畫質」改名為「節省空間」的選項。

三、為了協助相簿管理 Google相簿提供多項新功能 為了有效管理Google相簿，Google已經提出了不少功能可以協助檢視與管理，包含：

（1）查看「儲存空間管理工具」：可將「已刪除的郵件」、「垃圾郵件」、「已刪除的檔案」來釋出更多儲存空間；或是刪除含有大型附件的電子郵件等等。

（2）下載或刪除不相容的影片

（3）了解現有空間預計還能使用多久（在使用空間接近用盡時，會發出通知與Email提醒）

（4）Google相簿將會推出新工具，協助刪除模糊的照片，來清出儲存空間

四、若是超過空間限制，會面臨哪些情況？

因為Google新的政策，Google相簿、Google Drive以及Gmail所佔用的空間同樣計入15GB空間，若是儲存空間用盡，會有以下情況發生：

（1）Gmail：將無法收發郵件。系統會將寄給你的郵件退回給寄件者。自 2021 年 6 月 1 日起，如果帳戶持續 2 年以上處於閒置狀態或儲存空間用量超出配額，系統可能會將電子郵件全數刪除。

（2）Google Drive：將無法同步處理或上傳新檔案，也無法在 Google 文件、試算表、簡報、繪圖、表單和 Jamboard 中建立新檔案。此外，電腦上的 Google 雲端硬碟資料夾也會停止與「我的雲端硬碟」保持同步。 自 2021 年 6 月 1 日起如果帳戶持續 2 年以上處於閒置狀態或儲存空間用量超出配額，受影響產品中的內容可能會遭到刪除。

（3）Google相簿：將無法以原始畫質上傳相片和影片。如要新增更多相片和影片，可改以高畫質 (解析度較低) 上傳或備份這些內容，或是關閉「備份與同步」功能。自 2021 年 6 月 1 日起，儲存空間用盡後，也無法以高畫質或快速備份畫質上傳相片和影片。如果帳戶持續 2 年以上處於閒置狀態或儲存空間用量超出配額，系統可能將其中的相片和影片全數刪除。

若是自己或是在私人或是工作上，經常有使用Google Drive、Gmail、Google相簿的機會，使用者可以進一步考慮Google One的付費方案。

(科技)