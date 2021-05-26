今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試有1萬0440報考，原訂6月5日舉行，但國內疫情嚴重，教育部今宣布，延後至7月17日舉辦，8月23日前放榜；考生也必須在6月7日前上網重新依照其所在地填報就近的考試地點，減少跨區移動可能產生的傳染風險。

教育部表示，今年教師資格檢定考試，嚴格落實考試防疫作為，以「降低試場考生人數，增加考場數減少考生移動」為原則，因此將每間試場考生人數42人，調降為25人。

另今年各區考場配置除原台北、台中、高雄及花蓮考區8個考試地點外，將依考生通訊所在地資料為基礎，預計於各縣市地區增加考試地點，讓考生就近參加考試。

6月7日上午8時30分至6月11日下午3時止，考生要上教師資格考試網站，重新選填考試地點。考生所選填之考試地點皆會安排試場，惟經選填後，不得要求變更；未於期限內選填者，不再開放登錄，將依考生原報名選填之考區分配考場。

教育部表示，凡是「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」者或「自主健康管理且有症狀或經安排採檢，於接獲檢驗結果前之情形者」，均不得參加考試。教育部考前14天起與衛福部疾管署啟動勾稽作業，另與各縣市衛政單位合作於考前1天比對最新名單，以維護應考人及相關試務工作人員的健康。

倘考生為「自主健康管理且無症狀之情形者」，須於考試前主動通知試務行政組安排隔離試場應試，以符合室內社交距離；這類考生於往返考場與住所應搭乘縣市衛生局安排之防疫計程車、應試期間應全程佩戴口罩；中午不得外出用餐，須於隔離試場用餐，並由考(分)區代訂及送餐。

為強化考試當天的防疫工作，教育部表示，除落實已規畫之防疫工作外，將於各考場的洗手間、樓梯增加酒精消毒用品、密集加強試場消毒清潔、專人巡視考場確保所有人員佩戴口罩，以嚴密防疫工作。

(中時 )