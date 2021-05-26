民進黨今視訊中常會，發言人謝佩芬會後轉述身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，政府與BNT疫苗德國原廠一度幾近乎要完成簽約，因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

總統強調，政府已經購買將近3000萬劑疫苗，在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。會盡全力加速到貨，讓我們在8月底能夠有更多疫苗，提供給國人接種。

對於有縣市想自購疫苗；蔡總統表示，在這裡，她要呼籲所有的國人，以及所有的縣市長，在疫情緊張的時候，大家也會特別關心疫苗的進度，希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。

對於疫苗採購，蔡總統表示，像是已經採購的AZ和Moderna，指揮中心的原則是直接與原廠，或者是透過COVAX向原廠洽購。只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

蔡總統今天視訊中常會致詞時提到疫苗採購指出，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ，美國的Moderna，以及德國的BNT，政府都積極的接洽採購，也順利的訂購到了英美的這兩支疫苗。德國的BNT，政府與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

她說，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

總統表示，除了向國外訂購疫苗，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定，而且充裕的疫苗。

(中時 )