疫情衝擊各事業單位營收，新竹市府推出總金額高達3億的「防疫安心貸」紓困貸款，提供企業周轉金，並將收集各行各業紓困需求，包括農漁產業、餐飲業、運輸業、觀光旅遊業、飯店業等等諸多產業需求，透過中央與地方平台進行建議，提出簡化流程與加速發放方案。另外，全市建築工程工期自動延長1年，業者無須申請。

市府將推出總金額高達3億的防疫安心貸紓困貸款，將鬆綁貸款資格，商號最高可貸款50萬元，公司最高1000萬元，利率2.17％，貸款期間最長7年。此外，因防疫措施受影響行業調降適用房屋稅率，如飯店及旅館業、電影院，受影響期間，由營業用稅率3％改按非住家非營業用稅率2％課徵。樹林頭夜市，將依契約規定免收租金及權利金。

受疫情影響公有市場與市府公有場館，仍有營業者將採取租金或權利金減半、暫停營業者將免收租金或權利金。如南寮咖啡車、新竹動物園森林食堂將免收停業租金。

林智堅市長表示，因防疫需求，依據教育部指示全市國高中畢業典禮停辦、同步取消市長獎頒獎典禮。為提供家長、學生更便利及多元的線上學習方式，市府將與振道合作，31日起，有線電視地方公用頻道（振道）播放國中小課程，包含國文、英文、數學、自然等4大類，每堂課程不超過半小時，並搭配老師遠距輔助教學如學習單等。目前研擬每天不同課表，上午時段首播、下午時段重播，給予家長與學生更多彈性。

本周一啟用社區篩檢站經過兩天運作，流程順暢，林智堅感謝熱血的醫護人員投入，因此原定上午為衛生局通知居家檢疫隔離者前來採檢，改調整為只要是高風險、符合相關接觸史或活動史的市民，都可以透過線上或電話預約來篩檢。不過林智堅也提醒醫療資源有限，請把機會留給有需要的人，不要覺得免費就來去篩檢看看。

另外，新竹市加強防疫也抗旱，6月起新竹進入供五停二，每周四五停水，目前竹市府完成135處供水站、自來水公司完成23處，工務處及消防局已開測試，以利未來正式啟用順暢。針對醫療救災等緊急需求，台水額外增設兩處取水點，市府及國軍共有8輛車可供載水。

林智堅在直播中表示，防疫抗旱市民們都辛苦了，但這是老天爺給予的挑戰，要坦然面對、同心協力度過，他也提醒疫情3級警戒，請民眾減少不必要的外出、不要群聚用餐，若要外出須全程佩戴口罩。

(中時 )