國民黨新竹市長初選候選人林耕仁貼文以香港知名電影 ⟪無間道⟫神比喻，表示無間道裡白道其實是黑道，黑道裡也有白道，劇情爾虞我詐的情節讓人津津樂道，但將治理國家寄諸在無間道這樣的操作就不是人民之福了，暗諷綠營操作意味濃厚。

近日網路平台紛紛在討論「認知作戰」，原本由民進黨上下各級提出的新名詞，卻被廣大網友拿來各種神比喻，林耕仁表示，網友抓包原來大量攻擊台灣的假資訊，竟是民進黨自導自演造成的混亂。

林耕仁更指民進黨寫手林瑋豐在臉書發文指控PTT親中賣台，稱PTT八卦板鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號「疾管家」，然後告訴民眾「疾管署發的是假訊息」。另外民進黨王定宇隨後發文撻伐親中賣台，「認知作戰」其實很多是由「工具性帳號」在進行，受命於中國黨政軍對台進行工作，可依照《國安法》嚴懲，最重可罰7年以上有期徒刑，併科罰金最高1億。側翼網軍和1450則開始呼應放送渲染。最後總統蔡英文也特別對這件事情表示看法，表示「疾管家」很重要，呼籲民眾別被誤導移除，瞬間將「認知作戰」和親中賣台的撻伐聲量拉到最高。

但這無間道的戲碼卻都被眼尖的鄉民給戳破，原來在PTT帶風向散播親中賣台攻擊疾管家的「bj26bj」，就是民進黨寫手林瑋豐，林耕仁表示，原來「認知作戰」全都是民進黨一條龍自導自演，對於這樣的操作讓人民看破民進黨的手腳，真是原來鬼也是民進黨、人也是民進黨，更譴責蔡英文登高一呼就把防疫問題甩給親中賣台，變成阿共的陰謀，這無間道的套路簡直比電影還精彩。

林耕仁更痛批，現在防疫期間全國民眾上下一心在對抗疫情，蔡英文和民進黨不思怎麼去亡羊補牢去防堵因范雲3+11捅出的全國防疫大破口，竟是用假消息去製造全民更多的疑慮與不安，蔡英文，民進黨，王定宇們，良心在哪裡？林耕仁最後呼籲政府嚴查相關違法事蹟，該重罰1億元或者抓去關7年就去執行，不要因為有了黨證，或者道歉之後就又什麼事情都沒有發生，那就真的成了黑白通吃的無間道了。因為網友鄉民們加碼發現，林瑋豐的老婆楊敏就是民進黨網路社群部副主任，專門操控網軍，累積網路聲量、塑造黨的形象；而范雲立委則是林瑋豐大學時期的指導教授，網友們戲稱這兩位師徒同心，專門來對台灣防疫搞破壞。

(中時新聞網)