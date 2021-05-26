美國聯準會（Fed）副主席克拉里達（Richard Clarida）周二接受媒體專訪時表示，他認為聯準會在未來的那些會議上，當某個時候到了，可以開始討論縮減量化寬鬆規模的計畫，而這個看法與上周發布的決策會議紀要立場相符。他並表示，他不認為經濟過熱會導致通膨失控。

克拉里達在接受雅虎財經（ Yahoo Finance）訪問時表示，美國的，經濟前景非常、非常樂觀。克拉里達表示，他自己預估2021年的美國國內生產毛額（GDP）成長率將超過6%，甚至可達7%。

隨著經濟解封，近來美國的通膨數據已大幅升高。本月初公布4月消費者價格指數（CPI）年增 4.2%，創下12年新高。

批評者認為聯準會保持其政策如此寬鬆又如此之久，隨著物價持續攀升，恐使美國重演70年代的惡性通膨（hyperinflation）。克拉里達承認，CPI數據是一個「令人非常不悅的意外」。

但他也表示，這些通膨壓力將被證明只是「暫時的」（ transitory），這番說法與聯準會其他決策官員的看法相互呼應，他們都認為供應鏈瓶頸是通膨暫時升高的主要原因。他表示，需要一些時間才能更清楚了解供需將如何達成平衡。

該聯準會副主席也承認「風險」的確存在，即通膨壓力最終可能比預期更為持久。他表示：「我們會察覺到這樣的風險，藉由溝通和我們的工具，我認為我們能夠以一種有助於維持經濟復甦的方式，來緩解這個風險。」

此番談話緩解了市場對通膨的擔憂，周二美國長期公債殖利率連跌第4日，10年期指標公債殖利率跌至1.557%，創下兩周新低。

在談及量化寬鬆的下一步時，克拉里達為聯準會按兵不動的做法辯護。自美國爆發新冠肺炎疫情以來，聯準會一直都維持短期基準利率於近零水準不變，每月購買至少1200億美元的資產迄今也維持不變。

聯準會曾表示，其支持性措施退場的第一步，是放緩購買資產的步伐，包括購買美國公債和抵押貸款證券。

克拉里達表示，在接下來將舉行那些會議上，到了某個時間點，我們可以開始討論縮減資產購買的步伐。但他也表示，討論的時機，將取決於數據的表現。

聯準會的其他決策官員也有類似的說法，稱他們還未準備好開始收回支持性的措施。聖路易斯聯準銀行主席布拉德（James Bullard）周一接受雅虎財經訪問時表示，經濟「還不到那個地步」，儘管他也表示，我們將在未來幾個月到達。

舊金山聯準銀行主席達利（Mary Daly）周二接受CNBC訪問時表示，她對經濟抱持樂觀看法，但現在還不到改變政策的時候，我們還沒有看到「進一步的實質進展」，我們仍在追求這樣的進展。

而包括費城聯準銀行主席哈克（Patrick Harker）和達拉斯聯準銀行主席卡普蘭（Robert Kaplan）等其他部分聯準會官員，則表態支持可以開始討論縮減QE的議題。

(時報資訊)