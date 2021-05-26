本週二上證指數創7個月以來最大單日漲幅，成交額破萬億元人民幣，離岸人民幣兌美元一度升破6.4關口，兩市成交額時隔3個月再破萬億。A股經歷了近三個月的調整，韌性不斷增強，市場信心正在逐步恢復。市場預估二季度後，A股市場可能迎來年內第二波主升浪行情。結構上看，中國優勢競爭企業依然是長期投資焦點，景氣度高的板塊，如食品飲料、保持高景氣的半導體、新能源汽車產業鏈中上游，以及有政策紅利持續釋放的碳中和，都是關注焦點。

今天台股掛牌的陸股ETF收盤表現都優於台股集中市場，原型的陸股ETF包括：FH滬深(006207)、元大上證50(006206)、元大寶滬深(0061)、BP上證50(008201)、中信中國50(00752)等收盤都漲逾1個百分點。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，通膨擔憂頂點已過，內外部宏觀流動性延續寬鬆，A股市場流動性狀況也在改善，外資持續流入，通膨資料增幅放緩，對股市下一步走升提供了支撐。近期市場已逐步走出前期調整期，情緒明顯好轉，成長重回主線，量能增溫，短線有望續強，展望後市，綜合前期市場調整時間和幅度、市場情緒以及增長和政策的預期，預估中期調整漸進尾聲。

黃上修指出，今年以來A股市場主要指數表現平淡，在盈利修復的同時，估值水準有所消化。經濟逐步回歸正軌，流動性環境相對友好的環境下，市場存在補漲基礎。後續行情可能更多以結構性機會為主；經歷了一定的調整後，近期有所表現的成長板塊可能逐步重回市場主線，觀盤焦點以輕指數、重結構、偏成長為主。選股方向上關注後續有望繼續維持高景氣的新能源汽車產業鏈，及受益景氣復甦的順週期類股；在政策方面，中央政治局會議再度明確提出碳達峰中和政策，亦為市場重要主線。

(時報資訊)